УЄФА закликає європейські ліги не завершувати сезон достроково

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) виступив з офіційним письмовим зверненням до 55 європейських футбольних асоціацій, щоб ті не поспішали з достроковою відміною чемпіонатів, як це раніше сталося в Бельгії.

Представники УЄФА сподіваються, що футбол незабаром повернеться, а нинішній сезон вдасться успішно завершити, незважаючи на пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Football.ua.

"Ми впевнені, що футбол може поновитися в найближчі кілька місяців на тих умовах, які будуть продиктовані органами державної влади. Будь-яке рішення про завершення сезону на даному етапі ми вважаємо передчасним і невиправданим. Важливо, щоб ніяка пандемія не змогла вплинути на завершення чемпіонатів і фіксування результатів із сучасного стану клубів в турнірних таблицях", - йдеться в заяві УЄФА.

Раніше УЄФА попросив ліги завершити нинішній сезон до 3 серпня.

Як повідомлялося, в Європі почали достроково завершувати футбольні чемпіонати. Популярні нідерландські клуби АЗ (Алкмаар) і ПСВ (Ейндховен) повідомили Королівському футбольному союзу Нідерландів, що хочуть завершити сезон в елітному дивізіоні (Ередивізії). Клуби приєдналися до "Аякса" (Амстердам), який першим висловив таку пропозицію,

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Нідерландський футбольний союз заявив про намір найближчим часом провести відеоконференцію, на якій обговорить із клубами план подальшого продовження сезону. Раніше стало відомо, що чемпіонат Бельгії завершать достроково через пандемію коронавірусу.