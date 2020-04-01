УЄФА хоче, аби національні чемпіонати завершили до 3 серпня

Новий термін завершення футбольного сезону.

УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах, про це в Twitter оголосив Королівський футбольний союз Нідерландів.

Сьогодні вже повідомлялося про готовність УЄФА розширити необхідні часові рамки для завершення сезону. Раніше УЄФА наполягав на тому, щоб чемпіонати завершили до 30 червня.

Організація поки не впевнена, що робити з контрактами гравців, які діють до кінця червня. ФІФА запропонувала продовжити дію контрактів до закінчення останнього туру чемпіонату кожної країни.

Нагадаємо, в Україні сезон безстроково припинили. УПЛ розглядає дату 15 травня для потенційного відновлення матчів.