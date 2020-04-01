УЄФА розширить сезон, щоб завершити національні чемпіонати

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) разом з 55-ма федераціями під час сьогоднішньої відеоконференції прийняв рішення дати можливість завершити всі національні чемпіонати.

Для цього футбольний сезон розширять, повідомляє Marca.

"Нині європейські асоціації розробляють такий варіант календаря, щоб завершити сезон до кінця червня. Однак під час сьогоднішньої відеоконференції президент УЄФА Александер Чеферін дав зрозуміти, що організація має посприяти розширенню сезону з метою завершення ігор національних чемпіонатів. Лише після цього може розпочатися новий сезон", - зазначається у повідомленні.

Конкретні дати поновлення чемпіонатів поки невідомі. Керівництво більшості європейських ліг скасувало проведення матчів до кінця квітня.