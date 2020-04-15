Беленюк: Члени збірних України з 16 квітня зможуть тренуватися в належних умовах

Кабінет міністрів України сьогодні розгляне питання про відновлення тренувань для членів національних збірних.

Про це повідомив дворазовий чемпіон світу з греко-римської боротьби, срібний призер Олімпійських ігор і народний депутат України Жан Беленюк у Facebook.

Жан Беленюк, зокрема, зазначив, що члени національних збірних з олімпійських, паралімпійських та неолімпійських видів спорту мають тренуватися в належних умовах під час карантину.

Передбачається, що члени збірних зможуть відновити повноцінні тренування вже з 16 квітня: "...їздити на велосипедах, бігати, тренуватися у спортивних залах тощо".

Як повідомлялося, вчора глава держави Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів. Зокрема, стипендії призначені трьом спортсменам за перші місця на чемпіонатах світу - Жану Беленюку, Дар'ї Білодід та Ользі Харлан - у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Читайте також: Зеленський призначив стипендії Президента для видатних спортсменів та їх тренерів

Раніше Верховна Рада України скоротила фінансування українського спорту більш ніж удвічі. Втім, Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, коментуючи це рішення, зазначив, що виділених коштів має вистачити на підготовку спортсменів та зарплати тренерам. Після завершення карантину бюджетні видатки на Міністерство молоді та спорту будуть переглянуті і основні напрямки дофінансовані.