Гутцайт прокоментував скорочення бюджету українського спорту на 2,5 мільярда

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував скорочення бюджету українського спорту на 2,5 млрд грн.

Вадим Гутцайт у коментарі Суспільному, зокрема, зазначив, що виділених коштів має вистачити на підготовку спортсменів та зарплати тренерам.

"Нам на сьогодні надали кошти на олімпійський, неолімпійський і паралімпійський спорт. Потім ми переглянемо бюджет, нам додадуть ще кошти. Нам надали кошти на зарплати тренерам, закупівлю спортивного інвентарю, екіпіровки. Тобто, на сьогодні ми бачимо, що будемо забезпечені після закінчення карантину всім тим, що нам необхідно", - сказав міністр.

Нагадаємо, вчора Верховна Рада України скоротила фінансування українського спорту більш ніж удвічі. Майже на 800 млн грн скоротили фінансування розвитку фізкультури та спорту вищих досягнень. Ще на понад 300 млн уріжуть бюджет на підготовку та участь у змаганнях, зокрема й через скасування Олімпіади. Найбільше постраждав спорт людей з інвалідністю: з майже 2 млрд грн їм лишили 412 млн.

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Втім, президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич повідомив, що мав комунікацію з прем'єрміністром України, і той пообіцяв повернутися до нормального фінансування.