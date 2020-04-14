Зеленський призначив стипендії Президента для видатних спортсменів та їх тренерів

Зеленський призначив стипендії Президента для видатних спортсменів та їх тренерів

Укрінформ
Глава держави Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Відповідний Указ № 138/2020 опублікований на сайті Офісу Президента.

Відповідно до Указу Президента України від 13 листопада 2019 року № 844 "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів", Зеленський призначив стипендії трьом спортсменам за перші місця на чемпіонатах світу - Жану Беленюку, Дар'ї Білодід та Ользі Харлан - у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також Президент призначив три стипендії для їхніх тренерів - у розмірі 6,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За друге місце на чемпіонатах світу Президент призначив нагороди 8 спортсменам у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 9 тренерам - у розмірі 4,8 - 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зеленський також призначив стипендії за третє місце на чемпіонатах світу 12 спортсменам - у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 8 треренам - у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Крім того, Президент призначив стипендії для призерів та тренерів на чемпіонатах Європи, молодим спортсменам України з олімпійських видів спорту та їх тренерам - за призові місця на чемпіонатах світу серед молоді та на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі).

Також Зеленський призначив стипендії Президента України перспективним спортсменам України з олімпійських видів спорту за перше - третє місце на чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок).

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