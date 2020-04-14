Зеленський призначив стипендії Президента для видатних спортсменів та їх тренерів

Глава держави Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Відповідний Указ № 138/2020 опублікований на сайті Офісу Президента.

Відповідно до Указу Президента України від 13 листопада 2019 року № 844 "Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів", Зеленський призначив стипендії трьом спортсменам за перші місця на чемпіонатах світу - Жану Беленюку, Дар'ї Білодід та Ользі Харлан - у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також Президент призначив три стипендії для їхніх тренерів - у розмірі 6,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За друге місце на чемпіонатах світу Президент призначив нагороди 8 спортсменам у розмірі 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 9 тренерам - у розмірі 4,8 - 6 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зеленський також призначив стипендії за третє місце на чемпіонатах світу 12 спортсменам - у розмірі 11 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 8 треренам - у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, Президент призначив стипендії для призерів та тренерів на чемпіонатах Європи, молодим спортсменам України з олімпійських видів спорту та їх тренерам - за призові місця на чемпіонатах світу серед молоді та на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі).

Також Зеленський призначив стипендії Президента України перспективним спортсменам України з олімпійських видів спорту за перше - третє місце на чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок).