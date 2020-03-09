Жан Беленюк і Дар'я Білодід - володарі українського "Спортивного Оскара"-2019

У Київському національному театрі оперети 9 березня відбулася традиційна XIV Всеукраїнська урочиста церемонія "Герої спортивного року".

Кращими спортсменом та спортсменкою 2019 року визнані чемпіони світу - борець греко-римського стилю Жан Беленюк та дзюдоїстка Дар'я Білодід, передає Укрінформ.

Підсумки церемонії "Герої спортивного року".

Національний "Спортивний Оскар"/ Фото: Юлія Овсяннікова

Кращий спортсмен року: Жан Беленюк - чемпіон світу та Європи, чемпіон ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби (87 кг);.

Краща спортсменка року: Дар'я Білодід - чемпіонка світу, чемпіонка Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо (48 кг).

Кращий тренер року: Світлана Кузнєцова і Геннадій Білодід - особисті наставники Дарії Білодід - чемпіонки світу, чемпіонки Європи та ІІ Європейських ігор з дзюдо;

Сенсація року: Дмитро Підручний - чемпіон світу з біатлону (гонка переслідування).

Краща збірна команда року: чоловіча збірна України з фехтування на шпагах у складі Богдана Нікішина, Анатолія Герея, Ігоря Рейзліна, Романа Свічкаря - срібні призери чемпіонату світу.

Краща команда з ігрових видів спорту (збірна): юнацька збірна України з футболу до 20 років - чемпіони світу з футболу U20.

Олімпійська надія України: Ярослава Магучих - срібна призерка чемпіонату світу серед дорослих з легкої атлетики (стрибки у висоту), володарка світового рекорду серед спортсменів до 20 років, (стрибки у висоту), краща юна спортсменка Європи (за версією Європейських Олімпійських Комітетів).

Зірка, що сходить: Олексій Середа - чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед дорослих, 4 місце на чемпіонаті світу зі стрибків у воду (вишка 10 метрів) серед дорослих, наймолодший чемпіон Європи в історії (13 років).

Сильні духом (паралімпійські види спорту): Марина Піддубна - дворазова чемпіонка світу, дворазова срібна призерка та бронзова призерка чемпіонату світу з плавання серед спортсменів з порушеннями зору (тотально незряча).

Разом з олімпійцями (неолімпійські види спорту): Олексій Бичков - чемпіон і рекордсмен світу з пауерліфтингу.

"Народний вибір": Ольга Харлан - чемпіонка світу та Європи з фехтування, володарка Кубку світу (шабля).