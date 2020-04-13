Я прихильник системи пріоритетних видів спорту – Гутцайт

На думку міністра молоді та спорту, необхідна вкладати кошти у талановитих тренерів.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зізнався Радіо НВ, що він прихильник системи пріоритетних видів спорту, які більше фінансуються.

«Я прихильник системи пріоритетних видів спорту. Я прихильник того, щоб види спорту розвивалися і показували результат. Якщо в будь-якому виді спорту є системна робота, тренери, в тому числі вищої майстерності, дитячий спорт, цей вид спорту повинен отримувати кошти. Стільки, скільки він заробить. Тому я підтримую цю систему.

Це дуже важливо, щоб була конкуренція між видами спорту. Щоб всі розуміли, що просто так гроші нікому не видаватимуться.

Важливо, щоб вкладали гроші в тренерів. Тренери для нас важлива галузь. Основні наші питання: підтримка і освіта наших тренерів. Набирають, навчають і виводять у майстри дітей тренери. Тому це для нас важливо», - сказав Гутцайт.

Раніше Вадим Гутцайт повідомив, що гроші на підготовку до Олімпіади повернуть зі стабілізаційного фонду після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України запропонував урізати бюджет спортивної галузі на 55%. А представники 20 українських спортивних федерацій написали лист Президенту України Володимиру Зеленському з цього питання.

Фото: Укрінформ