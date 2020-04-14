Усі заражені коронавірусом гравці італійської "Сампдорії" одужали

Усі гравці італійського футбольного клубу "Сампдорія", в яких виявили коронавірусну інфекцію, одужали.

Про це в ефірі Radio Anch’io Sport повідомив головний тренер "Сампдорії" Клаудіо Раньєрі.

"Всі наші гравці вилікувалися. Було не дуже здорово почути, що серед них є інфіковані. На щастя, у мене була можливість періодично спілкуватися з ними", - передає слова Раньєрі Championat.com.

Першим футболістом "Сампдорії", що заразився коронавірусом, став 28-річний нападник Маноло Габбьядіні. Згодом хворобу виявили у шести його одноклубників, в результаті чого клуб став лідером за цим показником. В кінці березня Габбьядіні заявив, що новий тест на вірус виявився негативним.

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За даними сайту Worldometer, станом на ранок 14 квітня загальна кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 1 926 235, з них 119 724 летальні, 452 367 осіб одужали. В Італії кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу перевищила 20 тисяч.

Фото: Football Italia