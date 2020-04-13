Малиновський розповів про своє перебування в Італії під час карантину

Півзахисник збірної України з футболу та італійської "Аталанти" Руслан Малиновський розповів, як під час карантину разом із командою готується до майбутніх стартів.

Руслан Малиновський в ефірі програми "Великий футбол", зокрема, зазначив, що спостерігає покращення з розповсюдженням коронавірусної інфекції в Італії, строки повернення чемпіонату наразі невідомі, але головне задання для футболістів – зберегти спортивну форму і не набрати зайвої ваги.

"Ситуація налагоджується. За останній тиждень все стало набагато краще. Залишаємося вдома. За місяць всього лише два рази їздив за продуктами. На вулиці не виходимо. Клуб надав нам бігові доріжки. У нас є програма, яку ми повинні виконувати. В Італії йде невелике зниження кількості хворих людей. Йде менше навантаження на лікарні. Більше тих, хто одужали, і менше загиблих.

У нас було вже три онлайн-чати з командою і керівництвом. Нам сказали що ніхто поки не знає, що буде далі. Нам дали тренера з фізпідготовки, який надає нам програму. Робота стає все важчою. Гасперіні сказав, що для нього важливо, щоб ніхто не набрав зайвої ваги і всі тримали себе в тонусі. Коли почнеться Серія А? Преса пише про початок травня, але коли почнеться якась стабілізація, ми зможемо повернутися до тренувань", – цитує Малиновського Football24.

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Як повідомляв Укрінформ, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисячі 183 людини заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, 423 625 — одужали. Найбільша кількість інфікованих у США — 560 433 пацієнтів. З них 22 115 людей померли та 32 634 — одужали. Далі за кількістю інфікованих йдуть Іспанія — 166 831 пацієнт, Італія — 156 363, Франція — 132 591 та Німеччина — 127 854.

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