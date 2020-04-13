У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 1,8 мільйона

На ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers. Найбільша кількість інфікованих у США — 560 433 пацієнтів. З них 22 115 людей померли та 32 634 — одужали. Далі за кількістю інфікованих йдуть Іспанія — 166 831 пацієнті, Італія — 156 363, Франція — 132 591 та Німеччина — 127 854. Читайте також: За кордоном 171 українець лікується від коронавірусу – МЗС У Китаї, звідки почалась пандемія, зафіксували 82 162 пацієнти з коронавірусом. Так, 3 341 людина померла та 77 663 — одужали. В Україні станом на понеділок зафіксовано 2777 випадків коронавірусу, 83 людини померли, а 89 осіб уже одужали. Фото: АА