Футболісти збірної України втрачають трансферну вартість на тлі пандемії коронавірусу

Зупинка футбольних турнірів через пандемію коронавірусу вплинула й на трансферну вартість гравців.

Девальвація вартості гравців, зокрема, і гравців збірної України, у середньому складе 20%, а загальний удар - близько 9,22 млрд євро. Про це повідомляє Zbirna.com.

Так, за даними Transfermarkt.de, лідером у трансферній вартості в українській збірній є Олександр Зінченко, чия ціна зменшилася на 6 млн євро і наразі складає 24 млн євро.

Десятка найдорожчих футболістів збірної України наразі виглядає так: Олександр Зінченко – 24 млн євро (-6 млн євро), Віктор Циганков – 16 (-4), Руслан Малиновський – 11 (-3), Роман Яремчук – 9,5 (-2,5), Андрій Ярмоленко - 9,5 (-2,5), Віталій Миколенко – 9, (-1), Марлос – 8 (-2), Тарас Степаненко - 8 (-2), Віктор Коваленко – 4,8 (-1,2), Євген Коноплянка - 4,8 (-1,2).

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Як повідомлялося, перед Євро-2020, який через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік, футбольні збірні матимуть два вікна для проведення товариських матчів: 22 - 30 березня і 31 травня - 8 червня 2021 року. Збірна України на чемпіонаті Європи зіграє в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після відбіркового плей-офф.