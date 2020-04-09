За рік VAR застосовуватимуть на всіх футбольних матчах УПЛ

За рік VAR застосовуватимуть на всіх футбольних матчах УПЛ

Укрінформ
За рік систему відеодопомоги арбітрам (VAR) застосовуватимуть на всіх футбольних матчах української Прем'єр ліги.

Про це повідомив глава комітету арбітрів УАФ італійський фахівець Лучано Лучі в ексклюзивному інтерв'ю програмі #ЗалішайсязФутболом.

"Я дуже задоволений роботою VAR. Шість матчів FAVBET Ліги і дві кубкові гри - це були матчі з вкрай важкими епізодами. З VAR частіше доводиться показувати футболістам червоні картки. В Європі також через це пройшли. VAR покликаний зробити матчі чистішими. Думаю, за рік відеоповтори будуть на всіх матчах УПЛ. Ми хочемо збільшити кількість арбітрів, які зможуть працювати з новою системою. Для цього необхідний сертифікат ФІФА. Його отримання займає півроку. Нам потрібно три спеціальних фургони, щоб охопити всі матчі чемпіонату України", - передає слова Лучі Footballua.tv.

Також Лучано Лучі прокоментував ситуацію з карантином в Італії під час пандемії коронавірусу: "Вже місяць я практично не виходжу з дому і ні з ким не контактую. Не маю права навіть вийти на вулицю. Щоб сходити в супермаркет, я повинен оформити заявку на сайті міністерства внутрішніх справ. В іншому випадку я ризикую потрапити в руки поліції, яка зараз всюди".

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Як повідомлялося, найближчім часом в Україні планується розширення автопарку автобусів VAR, завдяки чому систему відеодопомоги арбітрам застосовуватимуть у 6 матчах туру УПЛ.

Фото: dynamomania.com

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