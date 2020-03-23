В Україні незабаром зможуть обслуговувати VAR шість матчів туру УПЛ

Найближчім часом в Україні планується розширення автопарку автобусів VAR, завдяки чому систему відеодопомоги арбітрам застосовуватимуть у 6 матчах туру УПЛ.

Про це повідомив глава УПЛ Андрій Павелко в ефірі програми "Великий футбол".

"Найближчим часом ми отримаємо вже три автобуси. Один автобус - один матч у турі, значить зможемо повністю обслуговувати VAR 6 матчів у турі", - цитує Павелка Tribuna.com.

Глава УПЛ повідомив, що одна машина коштує до 300 тисяч євро, і свою допомогу у придбанні обладнання для ще однієї машини запропонував чернігівський футбольний клуб "Десна".

"У нас вже є розуміння, що до одного автобусу, повністю укомплектованому технікою, додається пропозиція "Десни". І ще третій автобус запропонував наш один із партнерів, який буде відповідати за чистоту матчів, пов'язаної з комітетом чесної гри. Ця компанія запропонувала свою допомогу в ще одному повністю укомплектованому автобусі", - сказав Павелко.

Нагадаємо, що систему відеодопомоги арбітрам VAR в Україні вперше застосували 22 лютого в матчі 19 туру УПЛ “Динамо” - “Ворскла" (2:1), але могли використовувати лише у двох матчах кожного туру.

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