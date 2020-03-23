Збірна України отримала рекордну премію за вихід на Євро-2020

Розмір преміальних – 4 млн доларів.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що збірна України отримала рекордну премію за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020 – чотири мільйони доларів, повідомляє телеканал «Футбол».

«Сьогодні можу точно сказати, що всі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками чотири мільйони доларів отримали наші гравці і тренери. Наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії. Це вся наша збірна, яка брала участь у відборі. Сам розподіл всередині вже вирішує тренерський штаб разом з капітаном команди», - розповів Павелко.

Збірна України вийшла на Євро-2020, посівши перше місце у відбірковій групі B. Команда Андрія Шевченка не програла жодного матчу у відборі: шість перемог і дві нічиї.

На Євро-2020 Україна зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй, матчі якого перенесені з березня на червень нинішнього року.

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення про перенесення чемпіонату Європи з футболу на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу. Матчі гратимуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.