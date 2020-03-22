Павелко впевнений, що Шевченко підпише новий контракт з УАФ
Укрінформ
Чинний контракт Шевченка розрахований до літа 2020-го.
Глава УАФ Андрій Павелко впевнений у підписанні нового контракту з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком, повідомляє телеканал «Футбол».
«Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Все рухається в позитивному напрямку. Упевнений, наша збірна готуватиметься до Євро-2021 у повній бойовій готовності. На чолі з Шевченком», - сказав Павелко.
Нагадаємо, чинний контракт Шевченка розрахований до літа 2020-го.