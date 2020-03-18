Андрій Шевченко: "Спорт повинен відійти вбік, коли здоров'я і життя людей під загрозою"

Наставник збірної України з футболу Андрій Шевченко поділився думкою про перенесення чемпіонату Європи з 2020 на 2021 рік через коронавірус.

Наставник "синьо-жовтих" зазначив, що підтримує дане рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), - повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

"Коли мова йде про загрозу здоров'ю або навіть життю людей, спорт повинен відійти вбік. Таку проблему можна здолати лише спільними зусиллями. Безумовно, перенесення спричинить незручності, але ми повинні усвідомлювати, що це загальносвітова проблема. І тільки спільними зусиллями її можна подолати" , - підкреслив Шевченко.

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Нагадаємо, товариські матчі збірної України проти команд Франції (27 березня, Сен-Дені) і Польщі (31 березня, Хожув), а також березневий збір національної збірної України в ці дати не відбудуться, відповідно до вердикту Виконкому УЄФА. Рішення про можливе проведення поєдинків в інші терміни буде прийнято пізніше.