Систему VAR в УПЛ вперше застосують на матчі "Динамо" - "Ворскла"

У лютому відбудеться історична подія в українській Прем’єр-лізі — вперше застосують систему відеодопомоги арбітрам (VAR) у чемпіонаті.

Систему VAR застосують в матчі 19 туру УПЛ “Динамо” - “Ворскла”, який відбудеться 22 лютого. Про це повідомив віцепрезидент УАФ Олег Протасов у коментарі пресслужбі Української асоціації футболу.

“Після того як “Динамо” і “Ворскла” узгодили між собою, що їхня зустріч у 19-му турі відбудеться не 23 лютого, як планувалося спочатку, а 22-го, можна говорити про те, що саме цей матч стане першим, історичним поєдинком УПЛ, на якому буде застосовано систему VAR.

Як відомо, Українська асоціація футболу повністю профінансувала впровадження системи VAR в Україні, але поки що в нас є можливість використовувати її тільки в одному поєдинку в ігровий день. До слова, 23 числа VAR буде задіяна вже на матчі “Шахтар” — “Десна”. У будь-якому випадку, можна говорити, що ініціативу президента УАФ Андрія Павелка щодо впровадження VAR реалізовано, український футбол крокує в ногу із часом”, - сказав Протасов.

Нагадаємо, у грудні Виконком Української асоціації футболу створив комісію з визначення матчів української Прем'єр-ліги, на яких буде задіяна система VAR. До складу цієї комісії увійшли перший віце-президент УАФ Олег Протасов, голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

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