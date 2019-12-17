УАФ назвала склад комісії, яка визначатиме матчі для застосування VAR

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) створив комісію, що визначатиме матчі, на яких із нового року працюватиме команда VAR (системи відеодопомги арбітрам).

Згідно з рішенням виконкому, до складу комісії з визначення матчів для застосування системи VAR у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд увійшли: перший віце-президент УАФ Олег Протасов, голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі та виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

В Україні наразі є лише один фургон VAR. З наступного року планується застосовувати систему відеодопомоги арбітрам лише у двох матчах кожного туру футбольного чемпіонату України.

Матчі мають проходити не в один день, а відстань між місцями їх проведення не повинна перевищувати 500 км.