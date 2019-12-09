УАФ застосовуватиме VAR у двох матчах туру Прем’єр-ліги

Керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів про особливості впровадження системи відеодопомоги арбітрам (VAR) в Україні.

Лучано Лучі, зокрема, зазначив, що спочатку планується застосовувати VAR лише у двох матчах туру, але не в один день.

“У нас є лише один фургон VAR. З лютого наступного року УПЛ, УАФ і комітет арбітрів почнуть разом вибирати два матчі в турі для роботи цього фургона за двома критеріями. По-перше, ці матчі повинні проходити в різні дні, відстань між містами має бути не більше 500 км. По-друге, це залежатиме від транслятора”, - цитує Лучі Tribuna.com.

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Зазначимо, що на сьогодні система VAR введена у всіх топ-5 європейських лігах, а в лютому 2020 року буде впроваджена і в Україні.

Фото: УАФ