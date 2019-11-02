Міжнародні експерти оцінять тестування VAR в Україні

Весною 2020 року система відеоповторів повинна запрацювати в УПЛ в режимі онлайн.

У листопаді представники Міжнародної ради футбольних асоціації (IFAB) відвідають Україну, щоб дати оцінку результатам тестування системи відеодопомоги арбітрам в УПЛ. Також підведуть підсумки піврічної підготовки суддів до використання VAR, повідомляє президент УАФ Андрій Павелко в Facebook.

Після отримання необхідних дозволів VAR буде повноцінно використовуватися в Україні у режимі онлайн. Ймовірно, це станеться вже на початку 2020 року.

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Нагадаємо, що в матчах першого та другого кола цього сезону УПЛ система VAR працює в режимі оффлайн - це дозволяє протестувати обладнання, а також провести навчання арбітрів.

Вчора в матчі першості U-19 між «Динамо» і «Карпатами» (2:2) систему VAR вперше використали в Україні в онлайн-режимі.