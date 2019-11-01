В Україні призначено перший пенальті за допомогою VAR

1 листопада в Україні відбулася історична подія — вперше серед футбольних першостей був призначений пенальті після перегляду відеоповтору.

У матчі 11-го туру чемпіонату України U-19 з футболу між київським “Динамо” і львівськими “Карпатами” був призначений перший в історії українських чемпіонатів пенальті за допомогою VAR — системи відеодопомоги арбітрам. Про це повідомляє Tribuna.com.

На 70-й хвилині футболіст львівського клубу зіграв рукою у власному штрафному, але арбітр матчу Микола Балакін не відреагував на епізод.

Однак потім йому підказали, що необхідно звернутися до відеоповтору. Після його перегляду був призначений пенальті. Це сталося на 72-й хвилині, за рахунку 1:2. Пенальті реалізував форвард киян Владислав Ванат.

Поєдинок закінчився з рахунком 2:2.