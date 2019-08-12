УАФ намагатиметься прискорити введення системи VAR в Україні - Лучі

Керівник комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі розповів про складнощі введення системи відеоповторів VAR в Україні.

Лучано Лучі в ефірі телеканалу “2+2”, зокрема, зазначив, що УАФ намагатиметься прискоритися в питанні введення системи відеодопомоги арбітрам під час футбольних матчів, адже в УЄФА зараз майже на всіх матчах використовуватиметься VAR.

“У нас фургон для VAR з'явився лише на фіналі Кубка України в Запоріжжі. Ми повинні прискорюватися в цьому питанні. УАФ робить великі зусилля, щоб прискорити це. Щоразу використання цього апарата коштує близько 5 тисяч євро.

Один матч - це апаратура, сервери, відео, два оператори повторів. Один працює з арбітром VAR, інший - з асистентом VAR з офсайду. Це досить складна робота. Намагатимемося прискорити час, і перші 8 офіційних представників матчу - 4 арбітри, 4 асистенти.

Спочатку це будуть арбітри міжнародної категорії. В УЄФА зараз майже на всіх матчах використовуватиметься VAR.

Є 10 картинок, камер, кутів поля. Оператор має бути настільки швидким, щоб витягнути першу картинку, другу. Головний арбітр VAR може сказати: “Колега, ти можеш вирішувати сам, але я вважаю, ти маєш підійти до монітора і подивитися. Підійди, і можеш вирішувати, що хочеш”.

Арбітри мають бути більш смиренними, слухати колег - це один із сегментів складності VAR. Для цього потрібен час. Перші 3 матчі, починаючи з Суперкубка, дали дуже хороший відгук. Можу сказати наперед, що в матчі “Олександрія” - “Маріуполь” VAR дуже і дуже був би потрібен”, - цитує Лучі XSPORT.

Нагадаємо, матчем між футболістами "Маріуполя" та "Олександрії" розпочався в суботу, 3 серпня, другий тур чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги. Перемогли господарі поля маріупольці - 2:1. Голами у їхньому складі на стадіоні імені Володимира Бойка відзначилися Руслан Фомін (78-ма хвилина, з пенальті) та Владислав Вакула (83); у гостей - Артем Сітало (90+5).

Фото: footballua.tv