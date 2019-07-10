УАФ тестуватиме систему VAR офлайн протягом першого кола УПЛ сезону-2019/20

Виконавчий комітет Української асоціації футболу підтримав проект змін до Регламенту української Прем’єр-ліги, що регулюють процедуру впровадження системи VAR на матчах чемпіонату.

Зокрема, передбачається, що система відеодопомоги арбітрам (VAR) використовуватиметься в режимі офлайн на матчах УПЛ протягом першого кола змагань сезону-2019/20. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Це дозволить протестувати обладнання та провести навчання арбітрів.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Виконавчого комітету УАФ сьогодні, 10 липня.

Очікується, що після отримання необхідних дозволів ФІФА та ІФАБ використання системи VAR перейде в режим онлайн із початком другого кола змагань сезону-2019/20.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ відкриє поєдинок “Динамо” (Київ) - “Шахтар” (Донецьк) за Суперкубок України, який відбудться 28 липня в Одесі. Матч розпочнеться о 21.00.