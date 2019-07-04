У Києві презентували Суперкубок України-2019, за який 28 липня в Одесі боротимуться футболісти донецького “Шахтаря” і київського “Динамо”.

Презентація Суперкубка України відбулася в четвер, 4 липня, у конференц-залі Будинку футболу. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Відкрив прес-конференцію Президент Української Прем’єр-Ліги Томас Грімм.

“10 липня, тобто менше ніж за тиждень, у футболі України відзначать хороший ювілей: 15 років національному Суперкубку. Так, півтора десятиліття тому в Одесі відбувся перший розіграш, у якому зійшлися київське “Динамо” та донецький “Шахтар”. Відтоді зустріч цих команд, яка відкриває новий сезон, стала традицією, що прикрашає футбол України. 28 липня відбудеться 16-й розіграш Суперкубка України.

Тож зустрінемося в Одесі 28 липня – запалимо гру разом”, - зазначив Грімм.

Нагадаємо, поєдинок “Динамо” (Київ) - “Шахтар” (Донецьк) за Суперкубок України відбудеться в Одесі 28 липня і розпочнеться о 21.00. Призовий фонд, який між собою розіграють чемпіон УПЛ донецький футбольний клуб “Шахтар” і віце-чемпіон київський “Динамо”, становить 2 млн грн. Такаж ж сума була і минулого року.

Наразі вже продано понад 5000 квитків, тож під час матчу на одеському стадіоні очікується аншлаг.