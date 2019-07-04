На матчі за Суперкубок України з футболу планується кілька сюрпризів - Грімм

На поєдинку “Динамо” (Київ) - “Шахтар” (Донецьк) за Суперкубок України, який відбудеться в Одесі 28 липня, очікується аншлаг.

Наразі вже продано понад 5000 квитків. Про це на прес-конференції в Будинку футболу повідомив президент УПЛ Томас Грімм.

“20 червня стартував продаж квитків на матч за Суперкубок. Наразі продано 5 тисяч квитків, сподіваюся, що на матчі буде аншлаг. Планується також кілька сюрпризів, які ми поки не розкриваємо”, - цитує Грімма Sport Arena.

Також президент УПЛ нагадав, що квитки на Суперкубок України будуть іменними, а придбати більше 4-х квитків в одні руки неможливо.

Призовий фонд, який між собою розіграють чемпіон УПЛ донецький футбольний клуб “Шахтар” і віце-чемпіон київський “Динамо”, становить 2 млн грн. Такаж ж сума була і минулого року.

Фото: news.ch