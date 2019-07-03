Футболісти “Шахтаря” прибули до Фельдена на другий тренувальний збір

Футболісти донецького клубу “Шахтар” розпочинають другий збір в рамках передсезонної підготовки.

3 липня донецька команда прибула до Фельдена (Австрія), де проведе найближчі 10 днів. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

На збір до Австрії вирушили 31 футболіст:

воротарі - Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;

захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Богдан Бутко, Додо, Ісмаїлі;

півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Пихальонок, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентіньйо, Тайсон, Андрій Тотовицький, В'ячеслав Танковський, Веллінгтон Нем;

нападники - Жуніор Мораес, Данило Сікан, Оларенважу Кайоде, Густаво Бланко Лещук.

На другому етапі підготовки, який триватиме до 12 липня, підопічні Луїша Каштру проведуть 5 контрольних матчів.

5 липня

13.00. “Шахтар” - “Юрдінген” (Крефельд, Німеччина)

18.00. “Шахтар” - “Копенгаген” (Копенгаген, Данія)

8 липня

13.00. “Шахтар” - “Пролетер” (Нові-Сад, Сербія)

19.00. “Шахтар” - “Вольфсбергер” (Вольфсберг, Австрія)

11 липня

18:30. “Шахтар” - АПОЕЛ (Нікосія, Кіпр)