В Австрії футболісти "Шахтаря" проведуть 5 контрольних матчів - Каштру

Головний тренер донецького футбольного клубу “Шахтар” Луїш Каштру поділився враженнями від першого збору команди, який проходив у Німеччині й завершився 30 червня перемогою над софійським ЦСКА (1:0).

Луїш Каштру в інтерв’ю клубній пресі, зокрема, зазначив, що перший збір пройшов добре, футболісти намагаються пристосуватися до нових вимог, "вчаться новому і стараються".

“Обидва склади добре себе проявили в поєдинку - як в першому таймі, так і в другому.

Міжсезоння зазвичай триває п'ять-шість тижнів. Приходити до того, чого ми хочемо, хлопці будуть поступово і в різний час. Звичайно, наразі вони ще не домінують у всіх нюансах, де повинні, є нововведення. Деяким футболістам вже вдалося зрозуміти все ідеально, комусь ще потрібен час. Для зборів це нормально, тому ми і працюємо кілька тижнів, щоб до першої офіційної гри всі були готові.

Гравці вчаться новому, і видно, що вони стараються. Я дуже ними задоволений. У “Шахтарі” хороша сім'я, тут відмінно працюють і футболісти, і в цілому вся структура клубу. Те, що буде виходити з перших моментів протягом сезону, - плоди праці абсолютно всіх. Є всі умови для спокійного і комфортного підготовки, оскільки ми знаємо, що навколо нас така структура. Перший збір пройшов дуже добре”, - зазначив Каштру.

Відео інтерв’ю:

Також Каштру поділився очікуваннями від другого збору, який проходитиме 3 - 12 липня в Австрії.

“Розвиватимемо розпочате на першому етапі підготовки. Попереду п'ять товариських зустрічей. Якщо буде так само спекотно, нас чекають непрості ситуації. П'ять ігор за десять днів - багато, але це допоможе футболістам більше практикуватися в тому, чого ми хочемо досягти, - виконувати свої завдання на полі.

На другому зборі я хочу зацементувати всі ідеї, щоб ми домінували в усіх аспектах з нашою динамікою в атаці та обороні. Все доводитиметься в матчах, які є для хлопців контрольною роботою, де вони можуть показати себе” - сказав Каштру.