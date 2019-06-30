Футбол: "Шахтар" переміг софійський ЦСКА на зборі у Німеччині
Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" провели 30 червня другий поєдинок на тренувальному зборі в німецькому місті Грассау.
Чемпіон та володар Кубка України обіграв софійський ЦСКА - 1:0, повідомляє Укрінформ.
Переможний мʼяч у дебюті зустрічі, на 9-й хвилині, зибив Данило Сікан.
Нагадаємо, у першому поєдинку збору донеччани перемогли інший болгарський клуб - "Лудогорець" (3:0). Голи - Тете, Алан Патрік і Данило Сікан.
Другий збір "Шахтаря" пройдез 3-го по 12 липня в Австрії.