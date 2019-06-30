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Футбол: "Шахтар" переміг софійський ЦСКА на зборі у Німеччині

Укрінформ
Футболісти донецького "Шахтаря" провели 30 червня другий поєдинок на тренувальному зборі в німецькому місті Грассау. 

Чемпіон та володар Кубка України обіграв софійський ЦСКА - 1:0, повідомляє Укрінформ.

Переможний мʼяч у дебюті зустрічі, на 9-й хвилині, зибив Данило Сікан.

Нагадаємо, у першому поєдинку збору донеччани перемогли інший болгарський клуб - "Лудогорець" (3:0). Голи - Тете,  Алан Патрік і Данило Сікан.

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Другий збір "Шахтаря" пройдез 3-го по 12 липня в Австрії. 

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