Футбол: "Шахтар" переміг софійський ЦСКА на зборі у Німеччині

Футболісти донецького "Шахтаря" провели 30 червня другий поєдинок на тренувальному зборі в німецькому місті Грассау.

Чемпіон та володар Кубка України обіграв софійський ЦСКА - 1:0, повідомляє Укрінформ. Переможний мʼяч у дебюті зустрічі, на 9-й хвилині, зибив Данило Сікан. Нагадаємо, у першому поєдинку збору донеччани перемогли інший болгарський клуб - "Лудогорець" (3:0). Голи - Тете, Алан Патрік і Данило Сікан. Читайте також: «Шахтар» обіграв «Лудогорець» на зборі в Німеччині Другий збір "Шахтаря" пройдез 3-го по 12 липня в Австрії.