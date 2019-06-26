«Шахтар» обіграв «Лудогорець» на зборі в Німеччині
Укрінформ
Луїш Каштру виграв свій перший матч на чолі чемпіонів України.
«Шахтар» переміг в першому спарингу на тренувальному зборі в німецькому Грассау. Чемпіон України обіграв чемпіона Болгарії – «Лудогорець» 3:0. Про це повідомляє Укрінформ.
«Шахтар» обіграв болгарський «Лудогорець» 3:0 в першому спарингу на зборі в німецькому Грассау. В першому таймі за «гірників» забивали Тете і Алан Патрік. Після перерви відзначився Сікан.
«Шахтар» зіграв перший матч під керівництвом нового головного тренера Луїша Каштру.
Наступний контрольний матч на зборі в Грассау «Шахтар» зіграє 30 червня. Суперник – інший болгарський клуб ЦСКА (Софія). Початок гри – 12:00.