Футболісти "Шахтаря" сьогодні проведуть перший спаринг на зборах у Грассау

Футболісти донецького футбольного клубу “Шахтар” готуються до першого товариського матчу на літніх зборах у Німеччині.

Першим суперником “Шахтаря” на літніх зборах стане болгарський “Лудогорець”. Поєдинок відбудеться сьогодні, 26 червня, і розпочнеться о 18.00. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

“Лудогорець” є восьмикратним чемпіоном Болгарії. У новому сезоні болгарські футболісти стартують в першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів поєдинками з угорським “Ференцварошем” Сергія Реброва, Олександра Зубкова і Данила Ігнатенка (10 і 17 липня).

Вранці 26 червня тренерський штаб Луїша Каштру провів для команди теоретичне заняття, після чого футболістів чекала передматчева сесія. Годинне тренування включало розминку, квадрати, відпрацювання стандартів і двосторонку.

Футболісти "Шахтаря" готуються до першого спарингу на зборах у Грассау / Фото: ФК "Шахтар"

Нагадаємо, “Шахтар” прибув до Грассау 24 червня і ввечері того ж дня провів перше тренування. Новий наставник “оранжево-чорних” Луїш Каштру взяв на збір 28 футболістів, серед яких приєдналися до основи воротар Тимур Пузанков, захисник Додо, півзахисник Олександр Пихаленок і нападник Данило Сікан.