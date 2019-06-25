Луїш Каштру прищеплює атакуючий футбол - Кривцов

Футболісти донецького футбольного клубу "Шахтар" проводять інтенсивні тренування на зборі в Грассау (Німеччина).

Ранкове тренування 25 червня стартувало з пробіжки, вправ на швидкість, координацію і стрибків. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Після цього команда розділилася на дві групи: з захисниками займалися Даріо Срна і Жоау Брандау, з атакуючими гравцями - Вітор Северіно та Філіпе Селіккая. Луїш Каштру при цьому контролював і спрямовував весь тренувальний процес.

На завершення інтенсивної сесії “оранжево-чорні” відпрацювали деякі тактичні аспекти.

Відео тренування:

“Враження від тренувань найпозитивніші. Луїш Каштру прищеплює атакуючий футбол, любить грати в швидкий пас, тому заняття виходять цікавими, інтенсивними, з безліччю нових вправ. Всім подобається атмосфера на тренуваннях. Якщо раніше були фізичні та бігові вправи, то зараз робота проходить з м'ячами, проте, повторюся, дуже інтенсивно. Що стосується погоди, то тут хоч і жарко, але свіжіше, ніж в Києві. Всі розуміють, що потрібно добре попрацювати на зборах, щоб в повній готовності увійти до сезону”, - прокоментував тренування захисник “гірників” Сергій Кривцов.

Як повідомлялося, 24 червня футболісти донецького клубу “Шахтар” прибули на перший тренувальний збір до Грассау (Німеччина). Збір у Грассау триватиме до 30 червня.