Футболісти донецького клубу “Шахтар” прибули на перший тренувальний збір, який проходитиме в Грассау (Німеччина).

Вранці 24 червня команда зробила двогодинний переліт із Києва до Зальцбурга, звідки на автобусі вирушила до Грассау. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Головний тренер “Шахтаря” Луїш Каштру взяв на перший тренувальний збір для підготовки до нового сезону 28 футболістів:

воротарі - Андрій П’ятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін, Тимур Пузанков;

захисники - Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Давид Хочолава, Валерій Бондар, Богдан Бутко, Додо, Ісмаїлі;

півзахисники - Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Максим Малишев, Олександр Пихаленок, Сергій Болбат, Маркіньос Сіпріано, Тете, Маркос Антоніо, Алан Патрік, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентіньйо, Андрій Тотовицький, Тайсон;

нападники - Жуніор Мораес, Данило Сікан.

28 футболістів “Шахтаря” прибули на тренувальний збір до Грассау / Фото: ФК "Шахтар"

На вечір у “гірників” заплановане перше тренування.

Збір у Грассау триватиме до 30 червня.