«Шахтар» продасть Ісмаїлі не дешевше 50 млн євро

Гендиректор клубу нагадав, що «Шахтар» за «дуже дорого» продає своїх зірок.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував чутки, що захисник Ісмаїлі може перейти в «Рому» до колишнього тренера «гірників» Паулу Фонсеки. Про це повідомляє Football.ua.

«Наші гравці - це гравці «Шахтаря», а не Паулу Фонсека. І рішення приймає клуб, куди і за скільки піде гравець. Якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого.

Ісмаїлі на сьогоднішній день один з ключових гравців нашої команди і один з кращих лівих захисників Європи. Його відступна вартість за контрактом становить 100 млн євро.

Коли ми отримаємо пропозицію в 50 мільйонів євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес», - сказав Палкін.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що «Рома» не готова платити 20 млн євро за Ісмаїлі.

У минулому сезоні Ісмаїлі зіграв за «Шахтар» 39 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 голи і 12 результативних передач.