«Шахтар» продасть Ісмаїлі не дешевше 50 млн євро

«Шахтар» продасть Ісмаїлі не дешевше 50 млн євро

Укрінформ
Гендиректор клубу нагадав, що «Шахтар» за «дуже дорого» продає своїх зірок.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував чутки, що захисник Ісмаїлі може перейти в «Рому» до колишнього тренера «гірників» Паулу Фонсеки. Про це повідомляє Football.ua.

«Наші гравці - це гравці «Шахтаря», а не Паулу Фонсека. І рішення приймає клуб, куди і за скільки піде гравець. Якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого.

Ісмаїлі на сьогоднішній день один з ключових гравців нашої команди і один з кращих лівих захисників Європи. Його відступна вартість за контрактом становить 100 млн євро.

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Коли ми отримаємо пропозицію в 50 мільйонів євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес», - сказав Палкін.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що «Рома» не готова платити 20 млн євро за Ісмаїлі.

У минулому сезоні Ісмаїлі зіграв за «Шахтар» 39 матчів у всіх турнірах. В його активі 2 голи і 12 результативних передач.

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