Додо, Бланко Лещук, Соболь повертаються в «Шахтар» з оренди – Палкін

Додо, Бланко Лещук, Соболь повертаються в «Шахтар» з оренди – Палкін

Укрінформ
Наступного тижня вирішать – чи залишиться в команді чемпіон світу U-20 Юхим Конопля.

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін розповів про кадрові зміни в команді. Про це він розповів Footboom.com.

«Тренерський штаб зараз переглядає всіх хлопців, зокрема тих, хто грав на чемпіонаті світу, вивчає їх, а рішення прийматимуть пізніше. Якщо, наприклад, говорити про Коноплю, то у нас сьогодні три людини на цій позиції. І хочеться, щоб він грав.

Тренуватися з першою командою - це, звичайно, добре, але отримувати ігрову практику - зовсім інше. Думаю, наступного тижня рішення по Коноплі приймуть.

Що стосується Додо і Піхальонка, які повернулися з оренди, то це ініціатива головного тренера. Тому, що він дивився ігри «Маріуполя», гравець йому сподобався.

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Додо тренеру подобається, він грав при ньому в «Віторії» (Гімараєш), і Каштру вважає, що через півроку цей футболіст може досягти серйозного рівня. Також повертається Бланко Лещук, і прийматимемо рішення по Соболю», - сказав Палкін.

Нагадаємо, 21 червня відбулась презентація нового головного тренера «Шахтаря» Луїша Каштру. До його тренерського штабу також увійшов Даріо Срна, який оголосив про завершення кар’єри футболіста.

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