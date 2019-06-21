Презентація Каштру та повернення легенди

Луїш Каштру провів свою першу прес-конференцію в ролі головного тренера «гірників».

В готелі «Опера» у Києві відбулася презентація нового наставника «Шахтаря». Конференція розпочалася із вручення головного символу ФК «Шахтар» - іменної футболки для нового тренера.

Привітав португальського фахівця Сергій Палкін, генеральний директор клубу: «Ви вже знаєте, що ми давно слідкували за Містером. Сезон тому ми вели перемовини з Паулу Фонсекою щодо продовження контракту. На той період ми не були впевнені чи у нас вийде домовитися з ним, тому ще тоді хотіли запросити саме Луїша Каштру. Але потім ми підписали контракт з Паулу і ця ідея відклалася. Як тільки всі дізналися, що «Рома» запропонувала контракт Фонсеці, ми одразу ж звернулися до Каштру. А він, у свою чергу, погодився випробувати свої сили в чемпіонаті України та Лізі чемпіонів».

Під час свого першого спілкування з журналістами в Україні Луїш Каштру відповів на основні презентаційні питання – про нову модель гри, кадрові зміни та клубну молодь.

«Протягом свого життя я працював з багатьма юними гравцями. І вони стали зірками світового футболу. Я сподіваюся, що в «Шахтарі» буде так само. Ми працюватимемо з кожним молодим футболістом. І я думаю, що досвідчені гравці ділитимуться досвідом з молодими футболістами - так ми зможемо досягти успіху.

У нас є спільна ідея з Паулу – команда, яка грає в атакуючий футбол. Зрозуміло, що тут ми схожі і йдемо одним шляхом.

Гравці «Шахтаря» мають велику популярність у Європі. Всі гравці, які зараз є в нашій команді – важливі. І я хотів би на них розраховувати. Але якщо так трапиться і Тайсон, Марлос чи Ісмаїлі отримають запрошення в європейські клуби, то ми не перестанемо боротися.

Ми живемо в ері статистики, а для футболу її не існує. Головне – бути мотивованим, слідкувати за грою суперників та мати ціль», – відповів португальський тренер.

Звісно представники ЗМІ не могли оминути політичної ситуації в Україні і поцікавились, що думає про це новий наставник «Шахтаря». Каштру відповів дипломатично: «Я знаю про те, що тут відбувається. У кожного з нас є обов’язок працювати для того аби наші діти були щасливими. Знаю, що в команди немає свого поля. Ми не можемо грати на «Донбас Арені», але я хочу, щоб не дивлячись на це, ми дарували своїм вболівальникам приємні емоції».

Після усіх питань до нового тренера на прес-конференції з’явився легендарний футболіст – Даріо Срна. Колишній капітан ФК «Шахтар» повернувся, але вже не в ролі захисника. Тепер Даріо увійшов до тренерського штабу нового наставника команди. Цікавий збіг – 33-й тренер та екс-капітан «Шахтаря», який грав під 33-м номером, тепер працюватимуть разом.

«Кальярі» пропонував мені новий контракт, але я обрав «Шахтар». Я відчуваю, що мій дім саме тут. Я пишаюся своєю кар’єрою. А ще безмежно радий повернутися додому.

Мої амбіції – це амбіції «Шахтаря». А далі час покаже, що мені буде ближче і які функції я буду виконувати. Головна мета – перемога в Суперкубку і на старті УПЛ», – розповів Срна.

За словами генерального директора «Шахтаря» Сергія Палкіна, хорват працюватиме не лише в тренерському штабі Луїша Каштру, але і стане амбассадором «гірників». «Клуб щасливий, що наша легенда повертається додому, в клуб «Шахтар». Він приєднався до тренерського штабу, але його обов'язки не лише допомога першій команді, а й всьому клубу. Одна з його посад - бути амбассадором «Шахтаря» на всіх рівнях», - заявив Палкін.

Перший офіційний матч в новому сезоні «Шахтар» проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України «гірники» зіграють проти «Динамо» в Одесі.