Футболісти “Шахтаря” провели перше тренування під керівництвом Луїша Каштру

20 червня футболісти донецького клубу “Шахтар” провели перше тренування під керівництвом нового наставника Луїша Каштру.

Після вступного слова нового наставника футболісти цілком занурилися в роботу. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Інтенсивна сесія тривала 1,5 години і складалася з ігрових вправ.

“Відразу включилися в роботу. Тренер сказав, що треба менше говорити, а більше робити, тому сьогодні все пройшло досить інтенсивно. Заняття було цікавим, багато ігрових вправ”, - прокоментував тренування півзахисник Максим Малишев.

До команди приєдналися Олександр Пихаленок і Додо, які минулий сезон на правах оренди провели в “Маріуполі” й “Віторії Гімарайнш” відповідно.

Відео тренування:

Із сьогоднішнього дня “Шахтар” тренуватиметься в режимі дворазових занять, а 24 червня вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Німеччини.