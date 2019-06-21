Футболісти “Шахтаря” провели перше тренування під керівництвом Луїша Каштру
Після вступного слова нового наставника футболісти цілком занурилися в роботу. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.
Інтенсивна сесія тривала 1,5 години і складалася з ігрових вправ.
“Відразу включилися в роботу. Тренер сказав, що треба менше говорити, а більше робити, тому сьогодні все пройшло досить інтенсивно. Заняття було цікавим, багато ігрових вправ”, - прокоментував тренування півзахисник Максим Малишев.
До команди приєдналися Олександр Пихаленок і Додо, які минулий сезон на правах оренди провели в “Маріуполі” й “Віторії Гімарайнш” відповідно.
Відео тренування:
Із сьогоднішнього дня “Шахтар” тренуватиметься в режимі дворазових занять, а 24 червня вирушить на перший навчально-тренувальний збір до Німеччини.