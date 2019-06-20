Новий тренерський штаб "Шахтаря" приступив до роботи
Новий тренерський штаб "Шахтаря" розпочав роботу під керівництвом Луїша Каштру. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.
Луїш Каштру очолив “Шахтар” минулого тижня, підписавши з клубом 2-річний контракт. Допомагатимуть йому: Вітор Северіно (перший асистент головного тренера), Філіпе Селіккая (асистент головного тренера), Жоау Брандау (асистент головного тренера).
Також до тренерського штабу увійшли Жозе Кошта (аналітик) і Антоніу Феррейра (тренер воротарів).
Як повідомлялося, у п'ятницю, 21 червня, о 15.00 в київському готелі “Опера” відбудеться презентація нового головного тренера “Шахтаря” Луїша Каштру. Після закінчення заходу на запитання журналістів відповість Даріо Срна, який також приєднається до тренерського штабу “гірників”.