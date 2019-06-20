Новий тренерський штаб

Новий тренерський штаб "Шахтаря" приступив до роботи

Укрінформ
20 червня донецький футбольний клуб “Шахтар” вийшов із відпустки й розпочав підготовку до сезону-2019/20 під керівництвом нового тренерського штабу.

Новий тренерський штаб "Шахтаря" розпочав роботу під керівництвом Луїша Каштру. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Луїш Каштру очолив “Шахтар” минулого тижня, підписавши з клубом 2-річний контракт. Допомагатимуть йому: Вітор Северіно (перший асистент головного тренера), Філіпе Селіккая (асистент головного тренера), Жоау Брандау (асистент головного тренера).

Також до тренерського штабу увійшли Жозе Кошта (аналітик) і Антоніу Феррейра (тренер воротарів).

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Як повідомлялося, у п'ятницю, 21 червня, о 15.00 в київському готелі “Опера” відбудеться презентація нового головного тренера “Шахтаря” Луїша Каштру. Після закінчення заходу на запитання журналістів відповість Даріо Срна, який також приєднається до тренерського штабу “гірників”.

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