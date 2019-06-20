Даріо Срна працюватиме в тренерському штабі “Шахтаря”

Екс-капітан донецького футбольного клубу “Шахтар” 37-річний хорватський футболіст Даріо Срна повертається до команди.

Даріо Срна попрощався з “Кальярі” й працюватиме в тренерському штабі “Шахтаря”, про що офіційно буде оголошено на спеціальній прес-конференції 21 червня. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

“Екс-капітан “гірників” Даріо Срна завершив виступи в італійському “Кальярі” й повертається до “Шахтаря”, де приєднається до тренерського штабу Луїша Каштру”, - йдеться в повідомленні.

Даріо Срна виступав у складі “Шахтаря” 2003 - 2018 років і встановив абсолютний рекорд клубу за кількістю ігор. За 15 років в “Шахтарі” футболіст провів 536 матчів і забив 49 голів, завоювавши з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків України і 8 суперкубків України.

У п'ятницю, 21 червня, о 15.00 в київському готелі “Опера” відбудеться презентація нового головного тренера “Шахтаря” Луїша Каштру. Після закінчення заходу на запитання журналістів також відповість і Даріо Срна.

Як повідомлялося, 21 червня “Шахтар” офіційно представить Луїша Каштру в якості головного тренера клубу. До “Шахтаря” 57-річний португальський фахівець тренував “Віторію” (Гімарайнш). Каштру очолив “Шахтар” минулого тижня, підписавши з клубом 2-річний контракт.