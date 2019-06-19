«Шахтар» анонсував презентацію нового головного тренера

21 червня Луїш Каштру проведе першу прес-конференцію в Україні.

«Шахтар» представить Луїша Каштру в якості головного тренера клубу в п'ятницю, 21 червня. Прес-конференція розпочнеться о 15:00 в готелі «Опера» в Києві. Про це повідомляє офіційний сайт «Шахтаря».

Новий тренер «Шахтаря» проведе першу прес-конференцію в ролі наставника «гірників». До «Шахтаря» Каштру тренував «Віторію» (Гімарайнш).

Луїш Каштру очолив «Шахтар» минулого тижня, підписавши 2-річний контракт з донецьким клубом. На цій посаді 57-річний португальський тренер змінив свого співвітчизника Паулу Фонсеку, який очолив раніше «Рому».

У минулому сезоні «Віторія» (Гімарайнш) на чолі з Луїшем Каштру посіла п'яте місце в чемпіонаті Португалії і вийшла в Лігу Європи. «Шахтар» в минулому сезоні виграв чемпіонат і Кубок України.

Перший офіційний матч в новому сезоні «Шахтар» під керівництвом Каштру проведе 28 липня. У грі за Суперкубок України «гірники» зіграють проти «Динамо» в Одесі.