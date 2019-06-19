Екс-капітан “Шахтаря” Даріо Срна попрощався з “Кальярі”

Хорватський захисник італійського футбольного клубу “Кальярі” Даріо Срна попрощався з командою.

Даріо Срна у своєму Інстаграм, зокрема, зазначив, що рік у “Кальярі” був для нього особливим.

“Важко знайти правильні слова, якими я міг би висловити гордість від того, що опинився в “Кальярі” на заході моєї футбольної подорожі. Цей рік залишиться для мене особливим. Ніколи не забуду любов уболівальників і всіх в клубі”, - цитує Срну Tribuna.com.

Хорватський футбольний союз повідомив, що 37-річний екс-капітан донецького футбольного клубу “Шахтар” в п'ятницю, 21 червня, проведе прес-конференцію в Києві, де розповість про свої плани щодо продовження кар'єри.

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За інформацією ЗМІ, Срна візьме на себе деякі функції в “Шахтарі”. Також не виключається і варіант із поверненням до Хорватії, зокрема до “Хайдука”, за який він раніше грав.

Срна провів за “Кальярі” 28 матчів, в яких відзначився 3 результативним передачами.

Фото: Getty Images