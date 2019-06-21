“Десна” хоче орендувати 19-річного таланта “Шахтаря”

Чернігівський футбольний клуб "Десна" хоче орендувати у донецького "Шахтаря" чемпіона світу з футболу U-20 Юхима Коноплю.

Як стало відомо FootBoom, клуби вже дійшли згоди щодо оренди 19-річного захисника, тепер слово за новим тренером "гірників" Луїшем Каштру. Якщо новоспечений португальський наставник “Шахтаря” погодиться, то угода відбудеться.

Нагадаємо, Юхим Конопля є вихованцем академії донецького "Шахтаря", однак за першу команду ще не дебютував. ФІФА включила його до п’ятірки ключових гравців збірної України, що забезпечили перемогу на ЧС-2019 U-20 (Андрій Лунін, Сергій Булеца, Юхим Конопля, Данило Сікан і Владислав Супряга).

У дебютному для себе сезоні в УПЛ "Десна" посіла восьме місце, але амбітний колектив хоче посилитися і претендувати на більше.

Фото: cheline.com.ua