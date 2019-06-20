ФІФА назвала п'ятірку ключових футболістів збірної України в перемозі на ЧС-2019 U-20

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) назвала п’ятірку ключових гравців збірної України, які принесли перемогу команді на чемпіонаті світу-2019 U-20.

Ключовими гравцями збірної України на ЧС-2019 U-20 на думку ФІФА стали: Андрій Лунін, Сергій Булеца, Юхим Конопля, Данило Сікан і Владислав Супряга.

ФІФА обґрунтувала свій вибір коротким описом.

Андрій Лунін, пропустивший лише чотири голи на турнірі, показав, чому “Реал” підписав його 2018 року.

Сергій Булеца, володар “Срібного м'яча”, впливова “десятка” брав участь практично у всіх атаках України, тричі забив і зробив 2 результативні передачі.

Вражаючий правий захисник Юхим Конопля продемонстрував, наскільки він був корисний на обох половинах поля, демонструючи відмінні оборонні дії. Але також домігся відмінних результатів і в атаці, зробивши 4 результативні передачі, включаючи одну в фіналі.

Нападник Данило Сікан показав, наскільки він був безжальним фінішером майже кожного разу, коли його випускали на поле. В цілому він відзначився чотири рази на ЧС.

Владислав Супряга пробув увесь турнір на заміні, але повною мірою скористався своїм першим виходом в старті й забив вирішальні м'ячі у фіналі.

Нагадаємо, футболісти збірної України вперше в історії стали чемпіонами світу U-20. 15 червня у фінальному матчі чемпіонату світу, який проходив у Польщі, українці з рахунком 3:1 здобули вольову перемогу над однолітками з Республіки Корея.

На шляху до тріумфу у фіналі світової першості підопічні Олександра Петракова здобули п'ять перемог і одну зустріч звели унічию. На груповому етапі наша команда здолала США (2:1) та Катар (1:0) і зіграла 1:1 з Нігерією. В 1/8 фіналу "синьо-жовті" розгромили Панаму (4:1), а далі перемагали з рахунком 1:0: в 1/4 фіналу - Колумбію, у півфіналі - Італію.

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