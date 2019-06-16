Сергій Булеца і Данило Сікан отримали індивідуальні нагороди на ЧС U-20
Відразу два гравці збірної України U-20 отримали індивідуальні нагороди за підсумками молодіжного чемпіонату світу в Польщі, в якому українці виграла золоті медалі, в фіналі здолавши Південну Корею (3:1). Про це повідомляє Sport Arena.
«Срібний м'яч» турніру отримав хавбек української команди Сергій Булеца, а форвард Данило Сікан завоював «Срібну бутсу» чемпіонату світу, забивши 4 голи.
Нагадаємо, що «Золотий м'яч» турніру і звання кращого гравця чемпіонату отримав нападаючий Південної Кореї Лі Кан Ин. Кращим бомбардиром став норвежець Ерлінг Халанд, який забив 9 голів в одному матчі.
Крім «Срібного м'яча», Сергій Булеца також став кращим за системою «гол + пас» в складі команди Олександра Петракова.
Також в українській збірній нагороди отримав кіпер Андрій Лунін. Він визнаний кращим воротарем турніру.