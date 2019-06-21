Срна завершив кар’єру футболіста

Хорват працюватиме в тренерському штабі «Шахтаря».

Екс-капітан «Шахтаря» Даріо Срна оголосив про завершення футбольної кар'єри. Про це повідомляє Tribuna.com.

«Кальярі» запропонував новий контракт ще в кінці минулого року. Але я відчув в собі силу - повернутися в «Шахтар».

Довго відкладав це рішення, поки не подзвонив директор. Ще подумав - краще буду працювати в "Шахтарі", ніж грати в «Кальярі».

Функції? Тільки два дні тут. Головна мета - домогтися перемог в Суперкубку України і на старті УПЛ», - сказав Срна.

37-річний Срна увійшов до тренерського штабу Луїша Каштру в «Шахтарі». Поки не відомо за що відповідатиме хорват.

Футбольну кар'єру Даріо Срна провів в трьох клубах - «Хайдук», «Шахтар» і «Кальярі». Відіграв за «Шахтар» 339 матчів.