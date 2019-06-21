Команда "Шахтаря" тепло зустріла Даріо Срну після повернення

Донецький футбольний клуб “Шахтар” тепло зустрів свого екс-капітана Даріо Срну після повернення.

20 червня команда вийшла з відпустки і провела перше тренування під керівництвом нового тренерського штабу, до якого увійшов і 37-річний екс-капітан Даріо Срна.

Відео першого дня Даріо Срни в “Шахтарі” після повернення “гірники” розмістили на своєму офіційному каналі в YouTube.

Нагадаємо, 20 червня донецький футбольний клуб “Шахтар” вийшов із відпустки й розпочав підготовку до сезону-2019/20 під керівництвом нового тренерського штабу на чолі з Луїшем Каштру.

Луїш Каштру очолив “Шахтар” минулого тижня, підписавши з клубом 2-річний контракт. Окрім Даріо Срни, допомагатимуть йому: Вітор Северіно (перший асистент головного тренера), Філіпе Селіккая (асистент головного тренера), Жоау Брандау (асистент головного тренера). Також до тренерського штабу увійшли Жозе Кошта (аналітик) і Антоніу Феррейра (тренер воротарів).