Луїш Каштру – логічний вибір «Шахтаря»

Без жодного трофею у найтитулованіший клуб України.

Луїш Каштру, колишній тренер «Віторії» (Гімараєш), вже підписав дворічний контракт з донецьким «Шахтарем». За всю свою 21-річну тренерську кар'єру Луїш Мануел Рібейру де Каштру не здобув жодного трофею. Чи зміниться щось у донецькому клубі? Давайте розберемося детальніше - хто ж такий Луїш Каштру і чому саме його обрали на посаду головного тренера «гірників»?

Каштру - футболіст чи фізик?

В минулому Луїш Каштру був футболістом. Займав позицію правого захисника. За всю свою сімнадцятирічну кар'єру гравця Каштру лише три сезони (з 1985 по 1988 роки) відіграв в елітному дивізіоні португальського футболу - Прімейрі в складі «Елвашу». Всього ж на рахунку Луїша в Прімейрі менше трьох десятків матчів, десять жовтих карток та як мінімум одна червона.

Завершивши кар'єру футболіста у 1997 році, Каштру вирішив здобути вищу освіту, яка не пов' язана зі спортом. Навчався на фізичному факультеті в одному з найстаріших університетів Португалії. Паралельно він працював продавцем. Тому що на той момент у нього вже була сім'я, яку потрібно було забезпечувати.

Аматорські клуби, звільнення і прорив

Після завершення кар’єри гравця Луїш Каштру залишився в «Агуеді» , де брав участь в тренувальному процесі. З часом його звільнили з «Агуеди» і він взявся керувати аматорським клубом.

Так продовжувалося до тих пір, поки він не отримав запрошення від «Пенафієла», з яким дебютував в Прімейрі на посаді головного тренера. Згодом його помітив «Порту» і запросив на посаду координатора юнацької клубної академії. З того часу вважається, що Луїш любить та вміє працювати з молодими гравцями.

«Я довго працював в «Порту», відповідав за різні напрямки, але найбільше працював з молоддю, академією. Я чудово розумію психологію молодих гравців, мені подобалося працювати з ними, але я розумів, що не буду вічно на адміністративних посадах, мені хотілося повернутися до тренерської роботи», - розповідав Луїш Каштру в одному зі своїх інтерв'ю.

У липні 2013 року Луїш Каштру отримав посаду головного тренера другої команди «Порту». В той самий період наставником першої команди «драконів» був Паулу Фонсека, якого відправили у відставку за незадовільні спортивні результати. На його місце призначили Каштру. Але й під керівництвом Луїша «Порту» не вдалося піднятися вище. Португальський фахівець повернувся до роботи з другою командою «Порту».

Потім Луїшу надійшла пропозиція очолити «Ріу Аве», команду Прімейри. Цей виклик виявився доволі успішним для Каштру, але надовго він там не затримався. Влітку 2018 року Луїш підписав дворічну угоду з «Віторією». Відзначимо, що у своїй кар'єрі тренера Луїш вдруге приходить на місце Фонсеки. Перша спроба в «Порту» виявилась невдалою, подивимось що буде в «Шахтарі».

Чому «Шахтар» обрав Каштру?

Не дивлячись на вік, а португальцю вже 57, Луїш є прогресивним фахівцем з точки зору розуміння гри. Він розуміє, що кожні два-три роки щось змінюється в грі, тому слідкує за всіма тенденціями.

Португальський фахівець є прихильником атакуючого футболу, а це те, що потрібно донецькому клубу. Улюблена схема гри Каштру - 4-1-4-1, якщо «Шахтар» гратиме за таким принципом, то місце на полі отримає більше атакуючих гравців.

Каштру вміє підлаштовуватися під гравців. Він ставить футболістам максимально можливі завдання. А також дає їм свободу на полі та можливість імпровізувати.

Португалець – фанат красивого футболу. На батьківщині Луїша називають найцікавішим тренером чемпіонату Португалії останніх років, а його команди забивають такі голи, що Гвардіола та Саррі можуть аплодувати стоячи.

«Шахтар» виховує і продає свої таланти, а Луїш Каштру ідеально підходить під цей пункт. Він знає як виховати чудового гравця і згодом вигідно продати його у топ-чемпіонати.

Чого очікувати від нового тренера?

Завдання на найближчий час - залучати молодих та перспективних гравців, показати якість гри, а не лише результат. Тому слідкуємо за новинами, першими коментарями і результатами та бажаємо успіхів новому тренеру «Шахтаря».

Юлія Гаврилюк, Київ