“Шахтар” оголосив про підписання контракту з тренером Луїшем Каштру

Донецький футбольний клуб “Шахтар” підписав контракт із новим головним тренером - Луїшем Каштру.

Угода із 57-річним португальським фахівцем вступає в силу 12 червня і розрахована на 2 роки. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Таким чином, Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії “Шахтаря”. На цій посаді він замінить Паулу Фонсеку, який днями перейшов до італійської “Роми”.

Як повідомлялося, екс-наставник португальського футбольного клубу "Віторія Гімарайнш" Луїш Каштру прибув в Україну вчора, 11 червня, для підписання контракту з донецьким “Шахтарем”.

Луїш Каштру всю свою тренерську кар'єру провів в Португалії. Найвищим його досягненням є робота з "Порту" 2014 року, коли Каштру змінив біля керма "драконів" якраз відправленого у відставку за незадовільні результати Паулу Фонсеку. Тоді при Каштру "Порту" провів 16 матчів, в яких здобув 9 перемог при 2 нічиїх і 5 поразках.

Каштру очолював "Віторію Гімарайнш" з літа минулого року. Під його керівництвом команда посіла 5-е місце в чемпіонаті Португалії сезону-2018/19.