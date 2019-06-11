Паулу Фонсека залишає донецький “Шахтар”

Португальський тренер Паулу Фонсека завершує свою роботу в донецькому футбольному клубі “Шахтар”, який він очолював із 2016 року.

Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

“Португальський тренер Паулу Фонсека завершує свою роботу в “Шахтарі”. ФК “Шахтар” дякує Паулу Фонсеці та його тренерському штабу за чудову роботу. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі, нових яскравих досягнень і великих перемог”, - йдеться в повідомленні.

"Йдучи, я бажаю "Шахтарю" повернутися додому. Бажаю продовжувати перемагати і ставати сильнішими. Я більше не тренер "Шахтаря", але, як і раніше, є великим його уболівальником. Кожну гру я вболіватиму за "оранжево-чорну" сім'ю і чекатиму нових перемог. Я приймаю новий виклик. Але Україна назавжди залишиться в моєму серці. Тут народився мій син, тут я провів три щасливі роки. Я не кажу "прощай", я кажу "до побачення", - зазначив Фонсека.

Паулу Фонсека очолив “гірників” 1 червня 2016 року і за 3 сезони став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 “золотих дублі” і повернув “Шахтарю” абсолютне лідерство в українському футболі. За ці роки “оранжево-чорні” виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Символічно, що Паулу Фонсека йде з клубу непереможеним: разом з ним “Шахтар” виграв усі кубкові зустрічі й протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті України. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.