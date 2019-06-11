Сьогодні Каштру стане новим головним тренером "Шахтаря" - ЗМІ

Наставник португальського футбольного клубу "Віторія Гімарайнш" Луїш Каштру прибув в Україну для підписання контракту з донецьким “Шахтарем”, який залишив Паулу Фонсека.

Луїш Каштру стане новим головним тренером "Шахтаря", контракт буде розрахований на 2 роки. Про це повідомляє A Bola.

“Луїш Каштру вже в Україні, де вирішує деталі контракту з донецьким “Шахтарем”, який діятиме протягом двох років. Переговори пройшли дуже швидко, і сьогодні тренер має підписати контракт, про який буде оголошено офіційно”, - йдеться в повідомленні.

57-річний португальський фахівець має ще один рік контракту з клубом "Віторія Гімарайнш", за дострокове розірвання якого “Шахтар” виплатить 1 млн євро компенсації.

Як повідомлялося, Луїш Каштру всю свою тренерську кар'єру провів в Португалії. Найвищим його досягненням є робота з "Порту" 2014 року, коли Каштру змінив біля керма "драконів" якраз відправленого у відставку за незадовільні результати Паулу Фонсеку. Тоді при Каштру "Порту" провів 16 матчів, в яких здобув 9 перемог при 2 нічиїх і 5 поразках.

Каштру очолює "Віторію Гімарайнш" з літа минулого року. Під його керівництвом команда посіла 5-е місце в чемпіонаті Португалії сезону-2018/19.